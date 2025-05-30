Вместо решений — советы: в Донецке признали дефицит воды и призвали огородников экономить

Так называемый «премьер-министр ДНР» Андрей Чертков призвал жителей временно оккупированной части Донецкой области сократить полив огородов, чтобы «экономить воду». Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.



Чертков признал, что в регионе существуют серьёзные проблемы с водоснабжением, однако основной причиной дефицита назвал наступление летнего сезона. Он обратился к огородникам с предложением «бережно использовать воду» и не допускать ситуации, при которой «урожай одного станет причиной отсутствия воды у другого».



При этом причины хронической нехватки воды и системных сбоев в обеспечении водоснабжением на оккупированных территориях псевдочиновник не уточнил.

Во временно оккупированных городах Донецкой области жители получают воду один раз в два дня, максимум на два часа, и в высотках дальше третьего этажа она не доходит.

Ранее сообщалось о низком качестве воды, которая подается в дома жителей оккупации.



В группировке «ДНР» продолжают критиковать работу коммунального предприятия «Вода Донбасса» за нерешенные проблемы, с которыми уже несколько лет сталкиваются жители оккупированной территории Донецкой области.