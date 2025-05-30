Главное за день: ВС РФ заняли два села на Донетчине. «Суд ДНР» приговорил «азовца» к 29 годам

Политика



Украина передала свои предложения по прекращению огня как России, так и США. Россия, в свою очередь, заявила, что предоставит свой меморандум только во время следующего раунда переговоров в Стамбуле.



Спецпосланник Трампа Кит Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО, и заявил, что вступление Украины в альянс «не обсуждается».



Во время недавнего визита президента России Владимира Путина в Курскую область Кремль заявил, что его вертолет подвергся атаке украинских беспилотников. Однако, по данным расследования The Moscow Times, это было частью тщательно спланированной информационной кампании.



Экономика



По предварительным оценкам, с начала полномасштабной агрессии РФ в 2022 году и по состоянию на 1 января 2025 года, убытки реального сектора экономики Донецкой области составили почти 983 млрд гривен.



Общество



Так называемый «верховный суд ДНР» вынес незаконный приговор бойцу 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ Дмитрию Кучерявому. Пленного бойца «Азова» приговорили к 29 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Адвокат Нели Штепы (Супрун) — Александр Тананакин — подал в суд ходатайство об остановке рассмотрения дела против нее в связи с состоянием её здоровья. Отмечается, что дело уже более десяти лет передается из одного суда в другой. А Киевский райсуд Полтавы, куда его передали в 2022 году, пока не начал разбирательство по существу.



Российское МЧС займется восстановлением советских бомбоубежищ. В ведомстве журналистам сообщили, что будет восстанавливаться система гражданской обороны, «актуальность которой еще больше возросла». На эти цели у Минфина запрошено 155 миллиардов рублей.



Так называемый «премьер-министр ДНР» Андрей Чертков признал серьезные проблемы с водоснабжением и призвал жителей временно оккупированной части Донецкой области сократить полив огородов, чтобы «экономить воду».



Боевые действия



Ночью оккупанты атаковали Харьков дронами, пострадали три человек, повреждены 39 троллейбусов и 33 многоквартирных дома. В результате удара армии РФ по городу Белицкое на Донетчине загорелась пятиэтажка. В Белозерском в результате удара в одном из подъездов разрушены три верхних этажа, под завалами могут находиться еще два человека.



Армия РФ оккупировала села Троицкое и Романовка Донецкой области, сообщили аналитики DeepState. Троицкое находится возле границы с Днепропетровской областью.



Мощный взрыв прогремел на газонакопительной станции в оккупированном Енакиево Донецкой области. По сообщению ТАСС со ссылкой на оперативной службы, причиной взрыва стал удар ВСУ.