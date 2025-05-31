Из-за войны почти миллион гектаров земли на Донетчине — под угрозой

Чтобы восстановить и развивать сельское хозяйство после разрушений в Донецкой области нужно провести целый ряд работ — от разминирования полей до восстановления и ухода за землёй. Об этом говорится в стратегии развития региона, созданной Донецкой областной военной администрацией.
На сегодня разминирования требуют почти 952 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Площадь в 952 тыс. гектаров сопоставима с площадью десятков крупных городов Донбасса — например, на ней могло бы уместиться более 25 Донецков или 80 Краматорсков.
Согласно стратегии развития, в Донецкой области в первую очередь нужно обезвредить 61,5 тысячи гектаров — это земли, которые можно вернуть в работу быстрее всего.
Кроме разминирования, необходимо восстановить 72 тысячи гектаров повреждённых участков, законсервировать 147 тысяч гектаров бесполезных или загрязнённых земель, а также улучшить состояние ещё 3 тысяч гектаров малоплодородных угодий.
Более 55 тысяч гектаров, которые находятся вблизи линии фронта, также должны быть обследованы. Если они непригодны для сельского хозяйства, их планируют передать под создание лесополос — это поможет экологии и станет барьером для ветров и эрозии.
Ещё одно направление — выращивание энергетических растений. Это культуры, которые можно использовать как топливо или сырьё для мебели. Такой подход позволит эффективно использовать земли, которые пока не подходят для традиционного земледелия.
Читайте также:Экономика Донецкой области подсчитывает ущерб от войны: цифра приближается к триллиону гривен
Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли экологический ущерб реке Северский Донец. Сумма — 1,9 млрд гривен. С начала 2025 года зарегистрировали 735 ландшафтных пожаров в оккупированной Луганской области.