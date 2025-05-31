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Из-за войны почти миллион гектаров земли на Донетчине — под угрозой

31 мая 2025, 08:00

Из-за войны почти миллион гектаров земли на Донетчине — под угрозой

Из-за войны почти миллион гектаров земли на Донетчине — под угрозой

Чтобы восстановить и развивать сельское хозяйство после разрушений в Донецкой области нужно провести целый ряд работ — от разминирования полей до восстановления и ухода за землёй. Об этом говорится в стратегии развития региона, созданной Донецкой областной военной администрацией.

На сегодня разминирования требуют почти 952 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Площадь в 952 тыс. гектаров сопоставима с площадью десятков крупных городов Донбасса — например, на ней могло бы уместиться более 25 Донецков или 80 Краматорсков.

Согласно стратегии развития, в Донецкой области в первую очередь нужно обезвредить 61,5 тысячи гектаров — это земли, которые можно вернуть в работу быстрее всего.

Кроме разминирования, необходимо восстановить 72 тысячи гектаров повреждённых участков, законсервировать 147 тысяч гектаров бесполезных или загрязнённых земель, а также улучшить состояние ещё 3 тысяч гектаров малоплодородных угодий.

Более 55 тысяч гектаров, которые находятся вблизи линии фронта, также должны быть  обследованы. Если они непригодны для сельского хозяйства, их планируют передать под создание лесополос — это поможет экологии и станет барьером для ветров и эрозии.

Ещё одно направление — выращивание энергетических растений. Это культуры, которые можно использовать как топливо или сырьё для мебели. Такой подход позволит эффективно использовать земли, которые пока не подходят для традиционного земледелия.

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