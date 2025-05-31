Из-за войны почти миллион гектаров земли на Донетчине — под угрозой

Чтобы восстановить и развивать сельское хозяйство после разрушений в Донецкой области нужно провести целый ряд работ — от разминирования полей до восстановления и ухода за землёй. Об этом говорится в стратегии развития региона, созданной Донецкой областной военной администрацией.



На сегодня разминирования требуют почти 952 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Площадь в 952 тыс. гектаров сопоставима с площадью десятков крупных городов Донбасса — например, на ней могло бы уместиться более 25 Донецков или 80 Краматорсков.



Согласно стратегии развития, в Донецкой области в первую очередь нужно обезвредить 61,5 тысячи гектаров — это земли, которые можно вернуть в работу быстрее всего.



Кроме разминирования, необходимо восстановить 72 тысячи гектаров повреждённых участков, законсервировать 147 тысяч гектаров бесполезных или загрязнённых земель, а также улучшить состояние ещё 3 тысяч гектаров малоплодородных угодий.



Более 55 тысяч гектаров, которые находятся вблизи линии фронта, также должны быть обследованы. Если они непригодны для сельского хозяйства, их планируют передать под создание лесополос — это поможет экологии и станет барьером для ветров и эрозии.



Ещё одно направление — выращивание энергетических растений. Это культуры, которые можно использовать как топливо или сырьё для мебели. Такой подход позволит эффективно использовать земли, которые пока не подходят для традиционного земледелия.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли экологический ущерб реке Северский Донец. Сумма — 1,9 млрд гривен. С начала 2025 года зарегистрировали 735 ландшафтных пожаров в оккупированной Луганской области.