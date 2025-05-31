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Взрывы и пожары в Курской области: Россия заявила об атаке дронов

31 мая 2025, 00:34

Взрывы и пожары в Курской области: Россия заявила об атаке дронов

В Курской области России раздаются взрывы. Зафиксирована серия атак беспилотников. В результате ударов и падения обломков в городе Рыльск были повреждены жилые дома, возник пожар.

Как сообщают российские СМИ, первые взрывы прозвучали 30 мая около 23:00. Жители Рыльска, Льгова и Курчатова также сообщали о звуках пролета дронов. Накануне местный оперативный штаб уже предупреждал о возможной атаке с воздуха.

По информации прокремлевских источников, в Рыльске в результате атаки загорелись гостиница, квартира в жилом доме и автомобиль. В то же время независимое издание «Пепел» утверждает, что «прилет» пришёлся по месту дислокации российских военных.

Подтверждения этой информации на данный момент отсутствуют.

Напомним, что 25 мая беспилотники атаковали один из крупнейших военных заводов России, в результате чего поврежден цех предприятия.

Как сообщалось, ночью и утром 28 мая беспилотники атаковали Подмосковье. 

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