Смерти и ранения на Донетчине: новые жертвы обстрелов в Покровске и других городах

За 30 мая российские военные убили 5 жителей Донетчины — 3 в Покровске и 2 в Белозерском. Также ранены 9 человек: в Покровске, Белозерском, Дружковке, Славянске и Новодонецком. Об этом сообщили в областной военной администрации.



С начала полномасштабного вторжения в области погибли 3232 мирных жителя, 7222 получили ранения.



Общее количество жертв армии РФ в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Как сообщалось, за 29 мая российские оккупационные войска 50 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.