Долги за газ без потребления: «Донецкоблгаз» объяснил, как избежать лишних счетов тем, кто выехал

Жители Донецкой области, эвакуировавшиеся из прифронтовых населённых пунктов, продолжают получать счета за распределение газа, несмотря на то, что не пользуются газоснабжением — некоторые уже более года.

В компании «Донецкоблгаз» объяснили, как избежать дальнейших начислений и накопления долгов, пишет 6262.com.ua.

Что делать, чтобы не платить за распределение газа?

Всё зависит от того, есть ли в доме счётчик:

Если есть счётчик , абонентам необходимо ежемесячно передавать одни и те же показания прибора. Это поможет избежать ошибочных начислений за непотреблённый газ.

, абонентам необходимо ежемесячно передавать одни и те же показания прибора. Это поможет избежать ошибочных начислений за непотреблённый газ. Если счётчика нет, ещё до эвакуации рекомендуется опломбировать газовое оборудование. Такая мера значительно уменьшает начисления за распределение газа и позволяет сохранить договор без его расторжения. Однако опломбирование можно провести только при физическом доступе к помещению, поэтому об этом нужно позаботиться заранее.

Как полностью прекратить начисления?

Если вы не хотите сохранять подключение к газораспределительной системе, можно расторгнуть договор в соответствии с законодательством. Это полностью прекращает начисления, но в будущем — при возвращении — придётся заключить новый договор, оформить технические условия, проектную документацию и оплатить подключение к сети.

Что делать при возвращении?

При возвращении домой и необходимости возобновить газоснабжение нужно будет пройти полную процедуру оформления: заключить новый договор, согласовать проект, подать необходимые документы и оплатить подключение.

Куда обращаться?

За дополнительной информацией и консультациями можно бесплатно обратиться в контакт-центр АО «Донецкоблгаз» по телефону: 0-800-100-104.

В чатах Константиновки 30 мая появились сообщения о возможном отключении газа с 1 июня. Официально эта информация не подтвердилась.