Долги за газ без потребления: «Донецкоблгаз» объяснил, как избежать лишних счетов тем, кто выехал

Жители Донецкой области, эвакуировавшиеся из прифронтовых населённых пунктов, продолжают получать счета за распределение газа, несмотря на то, что не пользуются газоснабжением — некоторые уже более года.
В компании «Донецкоблгаз» объяснили, как избежать дальнейших начислений и накопления долгов, пишет 6262.com.ua.
Всё зависит от того, есть ли в доме счётчик:
Если вы не хотите сохранять подключение к газораспределительной системе, можно расторгнуть договор в соответствии с законодательством. Это полностью прекращает начисления, но в будущем — при возвращении — придётся заключить новый договор, оформить технические условия, проектную документацию и оплатить подключение к сети.
При возвращении домой и необходимости возобновить газоснабжение нужно будет пройти полную процедуру оформления: заключить новый договор, согласовать проект, подать необходимые документы и оплатить подключение.
За дополнительной информацией и консультациями можно бесплатно обратиться в контакт-центр АО «Донецкоблгаз» по телефону: 0-800-100-104.
В чатах Константиновки 30 мая появились сообщения о возможном отключении газа с 1 июня. Официально эта информация не подтвердилась.