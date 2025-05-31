Более 3 тысяч обстрелов за сутки: последствия российских атак на Донецкую область

Последствия российского обстрела Донецкой области в ночь на 31 мая 2025 года

За минувшие сутки, 30 мая, российские войска убили 5 мирных жителей Донецкой области и ранили ещё 9, в том числе ребёнка. Об этом сообщает полиция Донетчины.

Всего зафиксировано 3386 обстрелов по линии фронта и гражданской инфраструктуре. Под огнём оказались 19 населённых пунктов, повреждены 52 объекта, включая 31 жилой дом.

В Белозерском в результате атаки дрона по многоэтажке погибли двое мирных жителей, ещё двое — ранены, среди них ребёнок.

В Покровске убиты трое гражданских, один человек получил ранения. Повреждены частный дом и легковой автомобиль.

В Дружковке войска РФ ударили из ЗРК С-300 и дрона «Герань-2», пострадали трое жителей, повреждены три дома, промышленное предприятие и нежилое помещение.

В Николайполе повреждены 13 жилых домов и магазин.

В Константиновке дронами повреждены частный дом и шиномонтаж. В Иванополье две авиабомбы разрушили девять частных домов. В Славянске пострадало предприятие, в Лимане — гражданский автомобиль.

В Доброполье дрон поразил жилой дом и два авто. В Белицком повреждена пятиэтажка. В Новом Донбассе дрон разрушил учебное заведение, в Новотроицком — попал в гражданский грузовик.

Уже после полуночи оккупант снова атаковал: ранения получили трое мирных жителей — один в Славянске и двое в Новодонецком.

В ночь на 31 мая Украина подверглась крупной воздушной атаке. Войска РФ выпустили 114 средств воздушного нападения, в том числе 107 ударных дронов Shahed («Шахед»), ракеты и беспилотники-имитаторы. Основными целями стали Харьковская, Сумская и Донецкая области.