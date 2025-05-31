Трагедия в в Запорожской области: после авиаудара погибла девочка, юноша — в реанимации

В ночь на 30 мая в результате российского авиаудара по Пологовскому району Запорожской области погибла 9-летняя девочка. Также пострадал 16-летний подросток — у него диагностированы множественные травмы, контузия и ампутация ноги. Сейчас врачи борются за его жизнь. Об этом сообщили в Национальной полиции.

В течение суток российские войска нанесли по территории области 40 авиаударов, применили 376 беспилотников (в основном типа FPV), 7 раз обстреляли из РСЗО и провели 205 артобстрелов.

Полиция зафиксировала факты военных преступлений и открыла уголовные производства.

За минувшие сутки, 30 мая, российские войска убили 5 мирных жителей Донецкой области и ранили ещё 9, в том числе ребёнка.