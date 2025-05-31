Принудительный труд для несогласных: в Донецке оккупанты «исправляют» проукраинских подростков

Во временно оккупированном Донецке в мае прошла так называемая «стратегическая сессия» пропагандистского проекта «Старший брат». В рамках этого проекта группировка «ДНР» работает «с трудными подростками».



Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, мероприятие используется как инструмент принуждения подростков к труду под видом «трудотерапии» — фактически, это принудительная работа «на благо родины» или «для фронта».



Особое внимание в рамках этого проекта уделяется молодым людям с проукраинской позицией. Их объявляют «проблемными», направляют на «профилактические мероприятия» или «перевоспитание» в милитаризованные организации с целью психологического подавления и подрыва их способности к сопротивлению.



Центр подчеркивает, что подобные программы являются частью широкой стратегии Кремля: уничтожение украинской национальной идентичности у детей, навязывание российских нарративов и превращение подростков в часть мобилизационного ресурса для будущих войн.

Донецкий государственный университет (ДонГУ), находящийся под оккупацией, подписал соглашение о сотрудничестве с прокремлёвской молодежной организацией «Движение Первых».