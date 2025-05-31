Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Принудительный труд для несогласных: в Донецке оккупанты «исправляют» проукраинских подростков

31 мая 2025, 14:10

Принудительный труд для несогласных: в Донецке оккупанты «исправляют» проукраинских подростков

Во временно оккупированном Донецке в мае прошла так называемая «стратегическая сессия» пропагандистского проекта «Старший брат». В рамках этого проекта группировка «ДНР» работает «с трудными подростками».

Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, мероприятие используется как инструмент принуждения подростков к труду под видом «трудотерапии» — фактически, это принудительная работа «на благо родины» или «для фронта».

Особое внимание в рамках этого проекта уделяется молодым людям с проукраинской позицией. Их объявляют «проблемными», направляют на «профилактические мероприятия» или «перевоспитание» в милитаризованные организации с целью психологического подавления и подрыва их способности к сопротивлению.

Центр подчеркивает, что подобные программы являются частью широкой стратегии Кремля: уничтожение украинской национальной идентичности у детей, навязывание российских нарративов и превращение подростков в часть мобилизационного ресурса для будущих войн.

Читайте также:

Среди спасенных — дети экс-пленных: Ермак сообщил о новой операции по возвращению из оккупации

Донецкий государственный университет (ДонГУ), находящийся под оккупацией, подписал соглашение о сотрудничестве с прокремлёвской молодежной организацией «Движение Первых». 

ТЕГИ

Прочее
Пропаганда
Люди
Дети

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:55
Жители Луганска заявили о поломке аттракциона в парке, но «прокуратура ЛНР» не нашла нарушений
14:10
Принудительный труд для несогласных: в Донецке оккупанты «исправляют» проукраинских подростков
23:17
Главное за день: ВС РФ заняли два села на Донетчине. «Суд ДНР» приговорил «азовца» к 29 годам
23:10
Вместо решений — советы: в Донецке признали дефицит воды и призвали огородников экономить
14:55
На газонакопительной станции в оккупированном Енакиево прогремел взрыв
00:14
Главное за день: РФ оккупировала Зеленое Поле. В Ставрополе убит майор, причастный к бомбардировке Мариуполя
00:13
На Луганщине оккупанты схватили гражданина Украины
21:16
В Украине будут судить участника так называемой «самообороны Крыма»
16:16
С оккупированной Херсонщины вернули двух сирот в Украину
13:03
На реализацию закона о компенсациях ВПЛ за разрушенное жилье нужно 3,3 трлн грн
00:00
Лесной пожар охватил окрестности Северскодонецка — сгорели десятки гектаров
23:35
Главное за день: Переговоры в Стамбуле 2 июня. РФ атаковала Константиновку трижды за сутки
22:44
Оккупационная армия на Сумщине заняла несколько сел
19:30
В Мариуполе на месте кладбища оккупационная власть сделала свалку строительного мусора
16:20
Оккупационные власти не смогли преодолеть дефицит спасателей
15:12
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:14
Главное за день: Захват четырех сел на Сумщине. Германия отрицает новые решения по оружию
18:03
Запорожскую АЭС Россия хочет подключить к своей энергосистеме — NYT
16:57
«Глава» оккупированной Новой Каховки Виталий Гура уволен за «недостойное поведение»: он арестован
16:28
Россияне захватили 4 населенных пункта в Сумской области — ОВА
все новости
15:55
Жители Луганска заявили о поломке аттракциона в парке, но «прокуратура ЛНР» не нашла нарушений
14:50
За май ВСУ поразили 58 военных объектов в тылу России
14:10
Принудительный труд для несогласных: в Донецке оккупанты «исправляют» проукраинских подростков
12:27
Огромные воронки в огородах: российский ФАБ ударил по частному сектору Славянска
12:05
Под обстрелами, но живет: весна в Краматорске на фото
11:44
Еще 11 сел на Сумщине подлежат обязательной эвакуации — угроза со стороны РФ растет
11:02
Трагедия в в Запорожской области: после авиаудара погибла девочка, юноша — в реанимации
10:50
Более 3 тысяч обстрелов за сутки: последствия российских атак на Донецкую область
10:24
Долги за газ без потребления: «Донецкоблгаз» объяснил, как избежать лишних счетов тем, кто выехал
09:56
Ночью РФ атаковала Харьковщину, Донетчину и Сумщину: сколько дронов и ракет сбито
09:07
Россия атаковала Донетчину ночью: разрушения в Славянске, удар по Краматорску
08:46
Смерти и ранения на Донетчине: новые жертвы обстрелов в Покровске и других городах
08:00
Из-за войны почти миллион гектаров земли на Донетчине — под угрозой
00:34
Взрывы и пожары в Курской области: Россия заявила об атаке дронов
23:17
Главное за день: ВС РФ заняли два села на Донетчине. «Суд ДНР» приговорил «азовца» к 29 годам
23:10
Вместо решений — советы: в Донецке признали дефицит воды и призвали огородников экономить
22:28
В полицию Донетчины продолжают обращаться жертвы домашнего насилия
21:55
Трамп очень разочарован Путиным — сенатор Грэм
21:00
Путин под обстрелом дронов: Кремль инсценировал риск ради пиара — расследование The Moscow Times
19:28
В Сербии произошел взрыв на заводе, который РФ обвинила в «предательстве»
все новости
ВИДЕО
По блокпосту в Сумской области ударил российский беспилотник. Кадр из видео Российский дрон ударил по блокпосту в Сумской области: там находился полицейский
30 мая, 16:31
Работа украинской ПВО по новейшему дрону РФ над Черным морем. Фото: кадр из видео Украинская ПВО уничтожила новейший реактивный дрон РФ над Черным морем: в ГУР показали кадры
30 мая, 15:14
В оккупированном Енакиево Донецкой области прогремел взрыв. Иллюстративное фото На газонакопительной станции в оккупированном Енакиево прогремел взрыв
30 мая, 14:55
Уничтоженный российский склад ГСМ. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили российский склад ГСМ: командующий НГУ показал видео
30 мая, 09:52
Последствия массированной атаки «шахедов» на Харьков. Фото: Харьковский горсовет «Шахеды» ночью массированно атаковали Харьков: повреждены десятки домов и троллейбусов, есть пострадавшие
30 мая, 09:18
На Луганщине оккупанты схватили гражданина Украины На Луганщине оккупанты схватили гражданина Украины
30 мая, 00:13
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор