Жители Луганска заявили о поломке аттракциона в парке, но «прокуратура ЛНР» не нашла нарушений

В оккупированном Луганске разгорелся скандал вокруг возможного обрыва аттракциона «Лавица» в парке 1 мая, на котором находились дети.



Информация распространилась в соцсетях 29 мая — пользователи опубликовали фотографии, на которых видно, как карусель накренилась вбок, а взрослые помогают выбраться детям. Однако дата съёмки неизвестна.

Так называемая «прокуратура ЛНР» заявила, что провела проверку и не нашла подтверждений инциденту. По утверждению оккупационных властей, аттракцион продолжает работать.