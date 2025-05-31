Десятки тонн зерна уничтожены, погибли сотни животных: последствия удара по ферме на Сумщине

В ночь на 31 мая российская армия вновь атаковала Сумскую область — под удар попал Роменский район. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

В результате атаки один из дронов поразил автомобиль, который развозил хлеб в Недригайловской громаде. Пострадал водитель — ему оказали медицинскую помощь.

Кроме того, пять российских беспилотников ударили по ферме в одном из сёл Роменской громады. Вспыхнули хозяйственные постройки, погибло несколько сотен животных, уничтожены десятки тонн зерна. На месте работают все необходимые службы, проводится ликвидация последствий.

Как сообщалось, в Сумской области объявлена обязательная эвакуация ещё из 11 населённых пунктов.



Из-за релокации бизнеса бюджеты всех уровней в Донецкой области недополучили свыше 4 млрд грн налогов, что составляет 9,2% от общего объема недопоступлений.



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