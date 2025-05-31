Главное за день: Сумская область под огнем — фермы уничтожены, эвакуация расширена

Общество



Жители оккупированного Луганска заявили о возможной поломке аттракциона в парке 1 мая. Оккупационные власти провели проверку и заявили, что не нашли подтверждений инциденту; аттракцион продолжает работать.



В Сумской области объявлена обязательная эвакуация ещё из 11 населённых пунктов. Таким образом под обязательную эвакуацию в Сумской области подпадают уже 213 населённых пунктов.



Из-за войны в Донецкой области под угрозой оказалось почти миллион гектаров сельхозземель. По оценке местных властей, около 952 тысяч гектаров требуют разминирования. В приоритете — восстановление 61,5 тысяч гектаров, пригодных для быстрого возвращения в эксплуатацию. Часть участков планируют законсервировать, озеленить или использовать под энергетические культуры, если они непригодны для земледелия.



Боевые действия



В ночь на 31 мая Украина подверглась крупной воздушной атаке, основными целями стали Харьковская, Сумская и Донецкая области. В Славянске российским ударом ФАБа-250 повреждены более 30 домов и автомобили, ранены два человека. В Сумской области в результате российских ударов дронами и ракетами ранен один человек, уничтожены фермы, сгорели хозяйственные постройки, погибло множество животных, и уничтожены десятки тонн зерна. Около полуночи российская авиация атаковала территорию одного из неработающих промышленных предприятий в Краматорске авиабомбой ФАБ-250, пострадавших нет.



В городе Рыльск Курской области РФ в результате атак дронов загорелись гостиница, квартира в жилом доме и автомобиль. Некоторые источники утверждают, что удары пришлись по месту дислокации российских военных, однако официального подтверждения этой информации нет.