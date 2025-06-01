Россияне убили одного жителя и ранили 7 за сутки в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские военные за минувшие сутки, 31 мая, атаковали Донецкую область. Известно, что погиб один житель, получили травмы — еще семь гражданских. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 31 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Родинском», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 7 человек получили ранения.



С начала широкомасштабной войны в регионе погибли 3233 человека, получили ранения — 7229. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что за 30 мая российские военные убили 5 жителей Донетчины — 3 в Покровске и 2 в Белозерском. Также ранены 9 человек: в Покровске, Белозерском, Дружковке, Славянске и Новодонецком.