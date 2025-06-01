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Партизаны вывели из строя важный железнодорожный участок оккупантов на Донетчине

01 июня 2025, 10:18

Партизаны вывели из строя важный железнодорожный участок оккупантов на Донетчине

Партизаны нарушили логистику оккупантов. Фото: Атеш Партизаны нарушили логистику оккупантов. Фото: Атеш

Партизаны провели диверсию на железной дороге в Донецкой области. РФ использовала эту железную дорогу для переброски горючего, техники и боеприпасов прямо на линию фронта. Об этом сообщили в телеграм-канале партизанского движения «Атеш».

«Агенты нашего движения провели диверсию, выведя из строя релейный шкаф на новом участке железной дороги Волноваха-Мариуполь, построенном оккупантами. В результате нарушена работа системы сигнализации и управления движением поездов», — говорится в сообщении.

Партизаны уточнили, что этот участок является ключевым элементом новой железнодорожной ветки Таганрог-Мариуполь, которую российские оккупанты спешно запустили для переброски топлива, техники и боеприпасов прямо на линию фронта, минуя Крымский мост.

По их словам, эта ветка позволяет доставлять грузы из Ростова быстрее и с меньшими рисками. Повреждение инфраструктуры на этом направлении дезорганизует снабжение и повышает уязвимость оккупационной армии.

Ранее мы писали, что в результате удара по населенному пункту Перевальное в оккупированном Крыму зафиксировано множество погибших российских военнослужащих. 

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