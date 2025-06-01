Под удар попали детсад, пекарня и жилые дома: армия РФ обстреляла Донецкую область более 30 раз

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 31 мая, несколько раз обстреляли Донецкую область. В результате атак повреждены дома, здания и машины. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За сутки россияне 39 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — сообщил он.



По словам Филашкина, захватчики атаковали за сутки три района:





Покровский район. В Покровске ранен человек, повреждено здание детсада. В Родинском 1 человек погиб и еще 1 ранен, повреждены пекарня, 3 многоэтажки и 2 авто.



Краматорский район. В Лимане повреждены 3 здания, еще одно здание разрушено; в Диброве и Лозовом повреждено по 1 дому. В Дмитриколино Александровской громады повреждены 7 нежилых зданий и 14 единиц сельхозтехники. В Новодонецком ранены 2 человека, поврежден инфраструктурный объект и 3 автомобиля; в Самарском повреждены склад и нежилой дом. В Константиновке повреждены 2 частных дома, многоэтажка и склад. В Николайполье Дружковской громады ранен человек. В Ильиновке повреждено авто.



Бахмутский район. В Северске повреждены 4 частных дома.



Ранее мы писали, что за 31 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Родинском.