Под оккупированным Мелитополем ГУР подорвало военный поезд россиян

Поезд подорвало ГУР в Мелитопольском районе. Фото: телеграм-канал ГУР

Под временно оккупированном Мелитополем Запорожской области разведчики подорвали военный поезд российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.



«Ночью 31 мая 2025 года на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района Запорожской области произошел взрыв — подорван военный поезд российских захватчиков», — говорится в сообщении.



В разведке уточнили, что «товарняк» двигался в сторону временно оккупированного Крыма.



В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос. Ключевая логистическая артерия на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена.



Оккупанты объявили «план-перехват», на блокпостах происходят проверки.



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