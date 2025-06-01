Дрон ударил по пятиэтажке: под завалами дома продолжаются поиски людей в Белозерском

Россияне атаковали Белозерское. Фото: МВД

В городе Белозерское Донецкой области третий день подряд спасатели продолжают поисковые и аварийно-спасательные работы в результате российского удара 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.



Как отмечается, под завалами ищут двух человек.

Известно, что произошло разрушение квартир с третьего по пятый этажи одного из подъездов.





На данный момент разобрано более 70 тонн обломков строительных конструкций.



Ранее мы писали, что ночью 30 мая российские оккупанты беспилотниками нанесли удар по центру города Белозерское Донецкой области.