Россия ударила по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ: много погибших и раненых

Удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. Фото: Рубрика

Российская армия 1 июня нанесла ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. В результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие. Об этом сообщили в пресс-службе.



«По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях.



Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава в командовании Сухопутных войск ВСУ создана комиссия и назначено служебное расследование. Командование и личный состав оперативного командования «Восток» также будут оказывать полное содействие работе правоохранительных органов.



«В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности», — отметили в пресс-службе.



Ранее мы писали, что шесть военнослужащих погибли, более 10 ранены в результате российского удара «Искандером» по Шостке Сумской области.