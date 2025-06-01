Поражено более 40 самолетов: дроны СБУ атаковали российских военных аэродрома

Поражено более 40 самолетов РФ. Фото: скриншот

В результате спецоперации СБУ под названием «Паутина» в России горит стратегическая авиация. Украина атаковала самолеты на четырех аэродромах: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново».



Источники сообщили, что было поражено 40 самолетов, в частности — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.



На видео комментарии главы главы СБУ Василия Малюка, и кадры с атаки аэродрома «Белая» в Иркутской области РФ.



Ранее мы писали, что утром в пятницу, 30 мая, во Владивостоке (РФ), в районе бухты Десантная, прозвучали два мощных взрыва. По данным украинских СМИ, это результат успешной операции разведки Украины.