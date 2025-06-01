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РФ ночью запустила по Украине баллистику и дроны: ПВО уничтожила 385 целей

01 июня 2025, 15:23

РФ ночью запустила по Украине баллистику и дроны: ПВО уничтожила 385 целей

ПВО сбила 385 целей. Фото: открытые источники ПВО сбила 385 целей. Фото: открытые источники

Российские войска в ночь на 1 июня в очередной раз атаковали Украину с помощью ракет разных типов и беспилотников. Противовоздушная оборона сбила 385 российских целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

РФ ударила по Украине:

- 472 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Шаталово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск;

- 3 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской и Воронежской области;

- 4 крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования Х-101, Искандер-К.



По состоянию на 13:30 ПВО сбила 210 БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К. Кроме того, 213 — сбиты огневыми средствами поражения, 172 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Ранее мы писали, что оккупанты за минувшие сутки, 31 мая, несколько раз обстреляли Донецкую область. В результате атак повреждены дома, здания и машины. 

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