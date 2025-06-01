Дроны впервые атаковали Сибирь РФ

БПЛА впервые атаковали военную часть в Сибири. Фото: Игорь Кобзев

Дроны впервые атаковали военную часть в Сибири. Под удар попал поселок Средний в Иркутской области. Об этом сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.



«На данный момент известно, что это была атака дронов на воинскую часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске», — сообщил он.



По словам губернатора, на место приехали оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии.



Кроме того, дроны атаковали Рязанскую область.



«По предварительной информации, пострадавших нет. Осколком сбитого БПЛА повреждена крыша одного из жилых домов, оценивается материальный ущерб», — написал глава региона Павел Малков.



Также беспилотники были замечены в Мурманской области.



«На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. Работает ПВО, правоохранители и экстренные службы», — уточнил глава региона Андрей Чибис.



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