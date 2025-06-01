Россия с начала года потеряла почти 150 тысяч военных и более одной тысячи танков на востоке Украины – ВСУ

Уничтоженный российский танк. Фото: ОСГВ «Хортица»

С 1 января по 1 июня в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» боевые потери российских войск в живой силе составляют 145 675 человек. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», подполковник Назар Волошин.



По его словам, с начала года Россия потеряла 1016 танков.



«Российская армия также уменьшилась почти на две тысячи бронемашин. А точнее – было уничтожено 1862 боевых бронированных машины. Кроме того, на самых активных участках фронта уничтожено почти пять тысяч пушек и минометов – 4994 единицы. Потери есть и среди артиллерийских систем: реактивных систем залпового огня – 115 единиц, тяжелых огнеметных систем – 19 единиц. Потери российской армии в автомобильной и специальной технике составляют: автомобильной техники – 12 412 единиц и специальной техники – 6647. И есть потери в российской авиации: один самолет и один вертолет», – рассказал Волошин.



Согласно предоставленным «Новостям Донбасса» данным, за пять месяцев этого года потери российской армии составили:

личный состав – 145 675;

танки – 1016;

самолеты – 1;

вертолеты – 1;

боевые бронированные машины – 1862;

пушки и минометы – 4994;

реактивные системы залпового огня – 115;

тяжелые огнеметные системы – 19;

автомобильная техника – 12 412;

специальная техника – 6647.

«Подразделения Сил обороны всеми силами и средствами превращают российские танки, вооружение и бронетехнику в обгоревший металлолом», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что украинская ПВО уничтожила новейший реактивный дрон РФ над Черным морем.