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Россия с начала года потеряла почти 150 тысяч военных и более одной тысячи танков на востоке Украины – ВСУ

01 июня 2025, 16:42

Россия с начала года потеряла почти 150 тысяч военных и более одной тысячи танков на востоке Украины – ВСУ

Уничтоженный российский танк. Фото: ОСГВ «Хортица» Уничтоженный российский танк. Фото: ОСГВ «Хортица»

С 1 января по 1 июня в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» боевые потери российских войск в живой силе составляют 145 675 человек. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», подполковник Назар Волошин.

По его словам, с начала года Россия потеряла 1016 танков.

«Российская армия также уменьшилась почти на две тысячи бронемашин. А точнее – было уничтожено 1862 боевых бронированных машины. Кроме того, на самых активных участках фронта уничтожено почти пять тысяч пушек и минометов – 4994 единицы. Потери есть и среди артиллерийских систем: реактивных систем залпового огня – 115 единиц, тяжелых огнеметных систем – 19 единиц. Потери российской армии в автомобильной и специальной технике составляют: автомобильной техники – 12 412 единиц и специальной техники – 6647. И есть потери в российской авиации: один самолет и один вертолет», – рассказал Волошин.

Согласно предоставленным «Новостям Донбасса» данным, за пять месяцев этого года потери российской армии составили:

  • личный состав – 145 675;
  • танки – 1016;
  • самолеты – 1;
  • вертолеты – 1;
  • боевые бронированные машины – 1862;
  • пушки и минометы – 4994;
  • реактивные системы залпового огня – 115;
  • тяжелые огнеметные системы – 19;
  • автомобильная техника – 12 412;
  • специальная техника – 6647.

«Подразделения Сил обороны всеми силами и средствами превращают российские танки, вооружение и бронетехнику в обгоревший металлолом», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что украинская ПВО уничтожила новейший реактивный дрон РФ над Черным морем.

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