Контролировал президент, реализовал – глава СБУ: спецоперацию «Паутина» готовили более полутора лет

Известно, как СБУ реализовала спецоперацию Паутина. Фото: источники

Служба безопасности Украины провела спецоперацию «Паутина», в результате был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ. Как известно, ее готовили более полутора лет. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» источники в спецслужбе.



Как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский контролировал ход операции. В свою очередь, глава СБУ Василий Малюк смог реализовать идею.



«СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики», — говорится в сообщении.





В Службе безопасности уточнили, что люди, которые принимали участие в этой спецоперации, уже давно находятся в Украине.



Ранее мы писали, что в результате спецоперации СБУ под названием «Паутина» в России горит стратегическая авиация. Украина атаковала самолеты на четырех аэродромах: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново».