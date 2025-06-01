Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Контролировал президент, реализовал – глава СБУ: спецоперацию «Паутина» готовили более полутора лет

01 июня 2025, 17:11

Контролировал президент, реализовал – глава СБУ: спецоперацию «Паутина» готовили более полутора лет

Известно, как СБУ реализовала спецоперацию Паутина. Фото: источники Известно, как СБУ реализовала спецоперацию Паутина. Фото: источники

Служба безопасности Украины провела спецоперацию «Паутина», в результате был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ. Как известно, ее готовили более полутора лет. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» источники в спецслужбе.

Как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский контролировал ход операции. В свою очередь, глава СБУ Василий Малюк смог реализовать идею.

«СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики», — говорится в сообщении.



В Службе безопасности уточнили, что люди, которые принимали участие в этой спецоперации, уже давно находятся в Украине.

Ранее мы писали, что в результате спецоперации СБУ под названием «Паутина» в России горит стратегическая авиация. Украина атаковала самолеты на четырех аэродромах: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново».

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Россия
События
Война спецоперация СБУ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:59
Под оккупированным Мелитополем ГУР подорвало военный поезд россиян
10:18
Партизаны вывели из строя важный железнодорожный участок оккупантов на Донетчине
22:00
Главное за день: Сумская область под огнем — фермы уничтожены, эвакуация расширена
15:55
Жители Луганска заявили о поломке аттракциона в парке, но «прокуратура ЛНР» не нашла нарушений
14:10
Принудительный труд для несогласных: в Донецке оккупанты «исправляют» проукраинских подростков
23:17
Главное за день: ВС РФ заняли два села на Донетчине. «Суд ДНР» приговорил «азовца» к 29 годам
23:10
Вместо решений — советы: в Донецке признали дефицит воды и призвали огородников экономить
14:55
На газонакопительной станции в оккупированном Енакиево прогремел взрыв
00:14
Главное за день: РФ оккупировала Зеленое Поле. В Ставрополе убит майор, причастный к бомбардировке Мариуполя
00:13
На Луганщине оккупанты схватили гражданина Украины
21:16
В Украине будут судить участника так называемой «самообороны Крыма»
16:16
С оккупированной Херсонщины вернули двух сирот в Украину
13:03
На реализацию закона о компенсациях ВПЛ за разрушенное жилье нужно 3,3 трлн грн
00:00
Лесной пожар охватил окрестности Северскодонецка — сгорели десятки гектаров
23:35
Главное за день: Переговоры в Стамбуле 2 июня. РФ атаковала Константиновку трижды за сутки
22:44
Оккупационная армия на Сумщине заняла несколько сел
19:30
В Мариуполе на месте кладбища оккупационная власть сделала свалку строительного мусора
16:20
Оккупационные власти не смогли преодолеть дефицит спасателей
15:12
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:14
Главное за день: Захват четырех сел на Сумщине. Германия отрицает новые решения по оружию
все новости
18:22
СБУ ударила по аэродромам РФ: дроны наводились на бомбардировщики с помощью искусственного интеллекта
17:46
Командующий Сухопутными войсками Драпатый подал в отставку после удара РФ по полигону
17:11
Армия РФ в мае потеряла почти 30 тысяч солдат на Донбассе и Харьковщине – «Хортица»
17:11
Контролировал президент, реализовал – глава СБУ: спецоперацию «Паутина» готовили более полутора лет
16:42
Россия с начала года потеряла почти 150 тысяч военных и более одной тысячи танков на востоке Украины – ВСУ
16:25
Дроны впервые атаковали Сибирь РФ
15:23
РФ ночью запустила по Украине баллистику и дроны: ПВО уничтожила 385 целей
14:58
Поражено более 40 самолетов: дроны СБУ атаковали российских военных аэродрома
13:22
Россия ударила по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ: много погибших и раненых
13:07
Дрон ударил по пятиэтажке: под завалами дома продолжаются поиски людей в Белозерском
12:51
ВС РФ пытались продвинуться в Серебрянском лесу
11:59
Под оккупированным Мелитополем ГУР подорвало военный поезд россиян
11:33
Войска РФ дважды ударили по Константиновке: есть повреждения
11:14
За сутки Покровская громада пострадала от российских обстрелов: есть жертва и пострадавшая
10:41
Под удар попали детсад, пекарня и жилые дома: армия РФ обстреляла Донецкую область более 30 раз
10:18
Партизаны вывели из строя важный железнодорожный участок оккупантов на Донетчине
09:29
Россияне убили одного жителя и ранили 7 за сутки в Донецкой области
22:00
Главное за день: Сумская область под огнем — фермы уничтожены, эвакуация расширена
16:37
Огромные воронки в огородах: российский ФАБ ударил по частному сектору Славянска ►
16:25
Десятки тонн зерна уничтожены, погибли сотни животных: последствия удара по ферме на Сумщине
все новости
ВИДЕО
Поражено более 40 самолетов РФ. Фото: скриншот Поражено более 40 самолетов: дроны СБУ атаковали российских военных аэродрома
01 июня, 14:58
Партизаны нарушили логистику оккупантов. Фото: Атеш Партизаны вывели из строя важный железнодорожный участок оккупантов на Донетчине
01 июня, 10:18
Огромные воронки в огородах: российский ФАБ ударил по частному сектору Славянска ► Огромные воронки в огородах: российский ФАБ ударил по частному сектору Славянска ►
31 мая, 16:37
По блокпосту в Сумской области ударил российский беспилотник. Кадр из видео Российский дрон ударил по блокпосту в Сумской области: там находился полицейский
30 мая, 16:31
Работа украинской ПВО по новейшему дрону РФ над Черным морем. Фото: кадр из видео Украинская ПВО уничтожила новейший реактивный дрон РФ над Черным морем: в ГУР показали кадры
30 мая, 15:14
В оккупированном Енакиево Донецкой области прогремел взрыв. Иллюстративное фото На газонакопительной станции в оккупированном Енакиево прогремел взрыв
30 мая, 14:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор