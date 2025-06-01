Командующий Сухопутными войсками Драпатый подал в отставку после удара РФ по полигону

Драпатый подал в отставку 1 июня. Фото: телеграм Михаила Драпатого

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый подал в отставку из-за российского удара по учебному центру, который произошел 1 июня. Об этом он написал в телеграм.

По его словам, это осознанный шаг, продиктованный личным чувством ответственности из-за трагедии на 239-м полигоне.



«Как командующий, я не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность. Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность — всегда на командовании. Именно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия. Круговая порука и безнаказанность — яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются — значит, моих усилий было недостаточно», — отметил он.



Драпатый уверен, что командиры должны нести ответственность за жизни людей, по его мнению, если этого не происходит — армия умирает изнутри.



Сейчас идет проверка всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения.



«Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь — не слово, а действие. Где ответственность — не наказание, а основа доверия. Где каждый командир ежедневно отвечает — за приказ, за решение, за человека», — резюмировал командующий Сухопутными войсками.



Ранее мы писали, что российская армия 1 июня нанесла ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. В результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие.