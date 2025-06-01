СБУ ударила по аэродромам РФ: дроны наводились на бомбардировщики с помощью искусственного интеллекта

Дроны были с искусственным интеллектом. Фото: скриншот

Иностранное издание Clash Report сообщило, что украинские военнослужащие натренировали дроны с помощью искусственного интеллекта. Идет речь об автоматическом наведении дронов на российские бомбардировщики. Сейчас обсуждается операция «Паутина», которую провела Служба безопасности Украины.



«В прошлом году украинская военная разведка просканировала российские бомбардировщики и обучила искусственный интеллект распознавать их и выполнять алгоритмы автоматической атаки с пикирования. Сегодня мы видим результаты», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в результате спецоперации СБУ под названием «Паутина» в России горит стратегическая авиация. Украина атаковала самолеты на четырех аэродромах: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». Источники сообщили, что было поражено 40 самолетов, в частности — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.



Как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский контролировал ход операции. В свою очередь, глава СБУ Василий Малюк смог реализовать идею.



«СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики», — говорится в сообщении.