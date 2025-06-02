РФ ударила по центру Славянска: повреждены здания и жилой дом

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях

Российские оккупанты в понедельник, 2 июня, атаковали Славянск Донецкой области с помощью беспилотника. Известно о повреждениях в городе. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



«Около четырех утра город подвергся очередному вражескому обстрелу. БПЛА «Герань-2», — отметил он.



По словам Ляха, в результате российского обстрела повреждены админздания, кафе и многоэтажки в центральной части.





Начальник ГВА отметил, что пострадавших и жертв нет.



Ранее мы писали, что российские оккупанты за минувшие сутки, 31 мая, несколько раз обстреляли Донецкую область. В результате атак повреждены дома, здания и машины.