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Российские оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновку: есть жертва и раненые

02 июня 2025, 10:23

Российские оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновку: есть жертва и раненые

Россияне атаковали Константиновку. Фото: прокуратура Россияне атаковали Константиновку. Фото: прокуратура

Константиновка в воскресенье, 1 июня, попала под российский удар. В результате атаки погибла женщина, также четверо людей получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Армия РФ в 21:35 нанесла три авиаудара с помощью «ФАБ-250». В зоне поражения оказалась жилая застройка.

В ведомстве уточнили, что в своем доме погибла 60-летняя жительница. Еще четверо гражданских — мужчины 33, 83 лет и 73 и 78-летние женщины получили телесные повреждения. У них диагностированы минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочные ранения, множественные гематомы, переломы, ожоги. Состояние трех пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

Кроме того, повреждены 26 частных домов линии электросети, газопровод и автотранспорт.

Ранее мы писали, что утром 2 июня оккупанты обстреляли Славянск. Никто не пострадал.

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