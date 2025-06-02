Россияне убили пятерых мирных жителей на Запорожье

За минувшие сутки российские военные убили пятерых мирных жителей в Запорожской области, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

1 июня в селе Терноватое Запорожского района в результате удара управляемыми авиабомбами погибли три женщины — 18, 35 и 56 лет.

«Враг попал по проезжей части рядом с продуктовым магазином В результате ударов разрушены здания магазина и расположенные рядом дома. Спасатели деблокировали из-под завалов тела погибших», — говорится в сообщении ДСНС.

Кроме того, за сутки в результате вражеских атак были ранены девять человек.

По данным властей, враг нанес 593 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области. В том числе — один ракетный удар по самому Запорожью.

Под авиаобстрел попали Терноватое, Каменское, Гуляйполе, Зализничное и Копани — всего зафиксировано 12 авиаударов.