Силы обороны уничтожили САУ «Гвоздика» на Покровском направлении

Момент удара по САУ «Гвоздика». Фото: кадр из видео

На Покровском направлении Силы обороны Украины уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» противника. Об этом сообщили на официальном канале оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» (ОСГВ «Хортица»).



Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов «Корсар» выследили САУ в лесопосадке и нанесли по ней удар дронами. Несколькими точными попаданиями установка с боекомплектом была уничтожена прямо в укрытии.



«Нам нравится, как оно горит, поэтому жжём вражескую технику дальше», — говорится в сообщении.

Также украинские защитники на этом направлении отбили 47 атак агрессора в районах населённых пунктов: Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лысовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка.