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Операция «Паутина»: в Челябинске ищут след склада дронов для Украины

02 июня 2025, 12:02

Операция «Паутина»: в Челябинске ищут след склада дронов для Украины

Операция «Паутина»: в Челябинске ищут след склада дронов для Украины

После атаки украинских дронов 1 июня силовики задержали арендаторов склада в Челябинске. Их подозревают в сборке беспилотников для Украины.

«Арендаторов задержали. На складах сейчас пусто. Взяты пробы на предмет возможного нахождения в помещениях взрывчатых веществ», — говорится в сообщении проекта ВЧК-ОГПУ. Об этом также сообщают несколько источников, в том числе Ура Ру и тг-канал SHOT, подконтрольный российским силовикам.

Склад, о котором идет речь, находится в промышленной зоне на Свердловском тракте, примерно в пяти километрах от центра города. По данным СМИ, помещение сдавалось в аренду через агентство недвижимости за 350 тысяч рублей в месяц.

Официальные комментарии от СК и пресс-службы УФСБ по Украине еще не поступали.

Задержания последовали после массированной атаки дронов 1 июня в рамках операции «Паутина» — тогда были атакованы аэродромы в пяти российских регионах: Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

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