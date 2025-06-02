На Харьковщине ракета РФ пробила трассу: огромная воронка

Воронка от ракеты KN-23. Фото: тг-канал Полковник ГШ

В Харьковской области зафиксировано попадание российской баллистической ракеты по автомагистрали. Фото масштабной воронки после удара опубликовал Telegram-канал «Полковник ГШ».



На снимке видно, что ударная воронка занимает почти всю ширину проезжей части. По оценке на фото, её диаметр составляет около 8–10 метров, а глубина может достигать 3–4 метров. Асфальт полностью разрушен, бетонные плиты разбросаны в стороны.



Судя по характеру разрушений и точности попадания, речь может идти о применении тактической баллистической ракеты KN-23, которая является северокорейским аналогом российского «Искандера».



По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска нанесли пять ракетных и 66 авиаударов по позициям украинских подразделений и населённым пунктам. Враг применил восемь ракет и 115 управляемых авиабомб.

Ранее Россия применила северокорейскую ракету КН-23 при ударе по Киеву. Напомним, в ракетах КНДР KN-23/KN-24 нашли иностранные компоненты 2023 года.