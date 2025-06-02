Бывший премьер-министр Украины стал академиком РАН — впервые без научных статей

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, не опубликовавший ни одной научной работы, был избран академиком Российской академии наук (РАН) по отделению наук о Земле, специальность — «горные науки». Об этом пишет «СтопКор».

Сообщается, что он стал первым академиком РАН с нулевым индексом Хирша — то есть без научных публикаций и цитируемости в признанных научных изданиях. Сам Азаров пояснил ситуацию так: «Западные страны не дают ученым публиковаться и освещать их работу».

Источник: росСМИ

За его кандидатуру проголосовали 521 академик, 14 были против, 15 воздержались.

Азаров имеет степень доктора геолого-минералогических наук и ранее являлся членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины.