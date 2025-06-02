Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Бывший премьер-министр Украины стал академиком РАН — впервые без научных статей

02 июня 2025, 16:19

Бывший премьер-министр Украины стал академиком РАН — впервые без научных статей

Бывший премьер-министр Украины стал академиком РАН — впервые без научных статей

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, не опубликовавший ни одной научной работы, был избран академиком Российской академии наук (РАН) по отделению наук о Земле, специальность — «горные науки». Об этом пишет «СтопКор».

Сообщается, что он стал первым академиком РАН с нулевым индексом Хирша — то есть без научных публикаций и цитируемости в признанных научных изданиях. Сам Азаров пояснил ситуацию так: «Западные страны не дают ученым публиковаться и освещать их работу».

Источник: росСМИ

За его кандидатуру проголосовали 521 академик, 14 были против, 15 воздержались.

Азаров имеет степень доктора геолого-минералогических наук и ранее являлся членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины.

ТЕГИ

Люди
Азаров
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:16
«АТЕШ» вывел из строя ЖД автоматику оккупантов под Мариуполем
11:59
Под оккупированным Мелитополем ГУР подорвало военный поезд россиян
10:18
Партизаны вывели из строя важный железнодорожный участок оккупантов на Донетчине
22:00
Главное за день: Сумская область под огнем — фермы уничтожены, эвакуация расширена
15:55
Жители Луганска заявили о поломке аттракциона в парке, но «прокуратура ЛНР» не нашла нарушений
14:10
Принудительный труд для несогласных: в Донецке оккупанты «исправляют» проукраинских подростков
23:17
Главное за день: ВС РФ заняли два села на Донетчине. «Суд ДНР» приговорил «азовца» к 29 годам
23:10
Вместо решений — советы: в Донецке признали дефицит воды и призвали огородников экономить
14:55
На газонакопительной станции в оккупированном Енакиево прогремел взрыв
00:14
Главное за день: РФ оккупировала Зеленое Поле. В Ставрополе убит майор, причастный к бомбардировке Мариуполя
00:13
На Луганщине оккупанты схватили гражданина Украины
21:16
В Украине будут судить участника так называемой «самообороны Крыма»
16:16
С оккупированной Херсонщины вернули двух сирот в Украину
13:03
На реализацию закона о компенсациях ВПЛ за разрушенное жилье нужно 3,3 трлн грн
00:00
Лесной пожар охватил окрестности Северскодонецка — сгорели десятки гектаров
23:35
Главное за день: Переговоры в Стамбуле 2 июня. РФ атаковала Константиновку трижды за сутки
22:44
Оккупационная армия на Сумщине заняла несколько сел
19:30
В Мариуполе на месте кладбища оккупационная власть сделала свалку строительного мусора
16:20
Оккупационные власти не смогли преодолеть дефицит спасателей
15:12
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
все новости
18:28
Россияне атаковали медмашину в центре Херсона: есть жертвы
17:57
МиГ-29 ВСУ уничтожил пункт управления дронами РФ на юге
17:51
Атака «шахеда» на пятиэтажку в Белозерском: под завалами продолжают искать людей
17:35
В Украине разработали альтернативные методы учебы для школьников в оккупации
17:31
Армия РФ вечером атаковала Краматорск беспилотниками: есть пострадавшая
17:02
Россия и Украина договорились: новый обмен будет — подробности позже
16:54
Украина передала России список депортированных детей — Андрей Ермак
16:24
Переговоры между Украиной и РФ закончились
16:19
Бывший премьер-министр Украины стал академиком РАН — впервые без научных статей
16:16
«АТЕШ» вывел из строя ЖД автоматику оккупантов под Мариуполем
15:55
Издевался над украинскими военными в Донецке: прокуратура сообщила о подозрении оккупанту
15:15
В Тольятти детям вручили шевроны ЧВК «Вагнер»
14:52
Суд в России назначил 16 лет колонии украинскому военному
14:44
Пилот ВСУ на Су-27 уничтожил российский ЗРК ракетой HARM
14:28
Операция «Паутина»: Россия разыскивает уроженца Донецка за атаку на стратегические авиабазы
13:46
Краматорск утром попал под обстрел: есть повреждения
13:41
Российские дроны атакуют Дружковку на Константиновском направлении
13:36
Спецоперация «Паутина»: Малюк рассказал, как Украина поразила авиацию РФ
13:31
ВС РФ оккупировали село на Сумщине и продвинулись на Донетчине — DeepState
12:40
Атака дронов на аэродромы РФ: известно, сколько самолетов было уничтожено
все новости
ВИДЕО
Переговоры закончились около 16:00. Фото: скриншот с видео Переговоры между Украиной и РФ закончились
02 июня, 16:24
Момент удара по ЗРК россиян. Фото: кадр из видео Пилот ВСУ на Су-27 уничтожил российский ЗРК ракетой HARM
02 июня, 14:44
Момент удара по САУ «Гвоздика». Фото: кадр из видео Силы обороны уничтожили САУ «Гвоздика» на Покровском направлении
02 июня, 11:21
Результат обстрела Херсона. Фото: кадр из видео Ребёнок ранен при обстреле Херсона со стороны ВС РФ
02 июня, 10:40
Поражено более 40 самолетов РФ. Фото: скриншот Поражено более 40 самолетов: дроны СБУ атаковали российских военных аэродрома
01 июня, 14:58
Партизаны нарушили логистику оккупантов. Фото: Атеш Партизаны вывели из строя важный железнодорожный участок оккупантов на Донетчине
01 июня, 10:18

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор