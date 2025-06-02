Россия и Украина договорились: новый обмен будет — подробности позже

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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в Стамбуле прошли переговоры между украинской и российской делегациями, на которых достигнута договорённость о следующих этапах обмена пленными.



«Мы достигли соглашения об обмене и в ближайшее время обнародуем подробности. Основное внимание уделено тяжелораненым, больным, молодым военнослужащим, а также вопросам передачи тел погибших», — отметил министр на брифинге 1 июня.



По его словам, конкретные детали будут представлены позже.

23-25 мая в рамках масштабного обмена пленным между Украиной и РФ в формате «1000 на 1000» из российского плена вернулись 11 жителей Луганской области. Напомним, что в первый день обмена Украина вернула из плена 390 людей, во второй —307 и в третий — 303. Среди освобожденных есть и гражданские.



Ранее заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юсов прокомментировал отсутствие военнослужащих «Азова» среди освобожденных в рамках масштабного обмена 1000 на 1000.