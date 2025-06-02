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В Украине разработали альтернативные методы учебы для школьников в оккупации

02 июня 2025, 17:35

В Украине разработали альтернативные методы учебы для школьников в оккупации

На оккупированных территориях Украины украинское образование получают 42 тысячи 557 учеников. Это данные, собранные из всех неподконтрольных регионов. Об этом сообщила заместитель министра образования Надежда Кузьмичева на брифинге в кризисном медиа-центре.

Большая часть этих детей приобщается к урокам дистанционно. Но далеко не у всех детей есть такая возможность — техническая или ситуативная. Поэтому в течение прошлого учебного года Министерство образования и науки работало над внедрением альтернативных способов обучения для детей в оккупации.

«Дистанционно имеют возможность присоединяться не все. Поэтому мы ввели альтернативные формы. Все они — индивидуальные: это семейная, экстернат или более приоритетная — педагогический патронат, который позволяет учителю выстраивать индивидуальную траекторию обучения, подстроиться под возможности каждого ребенка, особенности обстоятельств», — пояснила Надежда Кузьмичева.

Что касается дистанционной формы обучения, несмотря на опасения педагогов, она сохраняется. Приказ 1112, который должен был бы фактически отменить дистанционное образование, сейчас смягчен. Дистанционным школам разрешено работать, даже если они не могут сформировать классы в одной или двух параллелях.

Также разрешено индивидуально, на усмотрение муниципалитетов и поселковых общин, принимать решение о финансировании детей в группах с уменьшенным количеством учеников: в городах - не более чем на 25% от установленной нормы, в селах и поселках — не более чем на 50%.

Поэтому большинство дистанционных школ смогут продолжить работу. Узнать о возможности педагогического патроната можно в своей дистанционной школе.

Ранее мы писали, что Украине в скором времени определят перечень специальностей, по которым результаты обучения, полученные на оккупированных территориях, не будут подлежать признанию.

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