Армия РФ вечером атаковала Краматорск беспилотниками: есть пострадавшая

Российская армия снова ударила по Краматорску Донецкой области. На этот раз это произошло вечером. Известно об одной пострадавшей. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.
Россияне атаковали частный сектор и центральную площадь города. По предварительной информации, армия РФ применила беспилотники.
«На 17:00 известно о пострадавшей женщине. Также есть разрушения», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что утром 2 июня российские оккупанты обстреляли окрестности города.
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