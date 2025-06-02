Армия РФ вечером атаковала Краматорск беспилотниками: есть пострадавшая

Россияне обстреляли Краматорск 2 июня. Фото: телеграм-каналы

Российская армия снова ударила по Краматорску Донецкой области. На этот раз это произошло вечером. Известно об одной пострадавшей. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



Россияне атаковали частный сектор и центральную площадь города. По предварительной информации, армия РФ применила беспилотники.



«На 17:00 известно о пострадавшей женщине. Также есть разрушения», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что утром 2 июня российские оккупанты обстреляли окрестности города.