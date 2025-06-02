Атака «шахеда» на пятиэтажку в Белозерском: под завалами продолжают искать людей

Последствия удара по пятиэтажке в Белозерском. Фото: ГСЧС

Спасатели продолжают поисковые и аварийно-спасательные работы на месте удара беспилотника по пятиэтажному дому в центре города Белозерское Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Под завалами ищут двух человек. В настоящее время разобрали более 80 тонн строительного мусора.

Напомним, что ночью 30 мая по этой пятиэтажке ударил дрон-камикадзе «Шахед», в результате чего ранения получили мама с сыном.



Позже стало известно, что в одном из подъездов разрушены три верхних этажа дома, а под завалами могут быть еще два человека.