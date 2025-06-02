МиГ-29 ВСУ уничтожил пункт управления дронами РФ на юге

Удар авиабомбами AASM HAMMER. Фото: кадр из видео

Украинский МиГ-29 уничтожил пункт управления российскими беспилотниками вместе с операторами на временно оккупированной территории юга Украины. Об этом сообщили военные летчики в блоге «Соняшник».

Удар был нанесён высокоточными управляемыми авиабомбами AASM HAMMER, которые точно попали в двухэтажное здание, уничтожив его полностью.

По словам лётчиков, объект служил командным пунктом для управления вражескими БпЛА.

Это уже не первая успешная операция украинских пилотов: ранее лётчик 39-й бригады тактической авиации ВСУ уничтожил российский зенитно-ракетный комплекс.