МиГ-29 ВСУ уничтожил пункт управления дронами РФ на юге

Украинский МиГ-29 уничтожил пункт управления российскими беспилотниками вместе с операторами на временно оккупированной территории юга Украины. Об этом сообщили военные летчики в блоге «Соняшник».
Удар был нанесён высокоточными управляемыми авиабомбами AASM HAMMER, которые точно попали в двухэтажное здание, уничтожив его полностью.
По словам лётчиков, объект служил командным пунктом для управления вражескими БпЛА.
Это уже не первая успешная операция украинских пилотов: ранее лётчик 39-й бригады тактической авиации ВСУ уничтожил российский зенитно-ракетный комплекс.
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