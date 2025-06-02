В Белозерском на месте удара «шахеда» завершили аварийно-спасательные работы: из-под завалов достали фрагменты тел

Аварийно-спасательные работы на месте частично разрушенной пятиэтажки в Белозерском. Фото: ГСЧС

Спасатели завершили аварийно-спасательные и поисковые работы на месте частично разрушенного пятиэтажного дома в городе Белозерское Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



В ходе разбора завалов спасатели достали фрагменты тел и передали их для дальнейшей идентификации погибших. Всего бойцы ГСЧС разобрали 90 тонн разрушенных строительных конструкций.

Напомним, что ночью 30 мая по этой пятиэтажке ударил дрон-камикадзе «Шахед», в результате чего ранения получили мама с сыном.



Позже стало известно, что в одном из подъездов разрушены три верхних этажа дома, а под завалами могут быть еще два человека.