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В Белозерском на месте удара «шахеда» завершили аварийно-спасательные работы: из-под завалов достали фрагменты тел

02 июня 2025, 19:11

В Белозерском на месте удара «шахеда» завершили аварийно-спасательные работы: из-под завалов достали фрагменты тел

Аварийно-спасательные работы на месте частично разрушенной пятиэтажки в Белозерском. Фото: ГСЧС Аварийно-спасательные работы на месте частично разрушенной пятиэтажки в Белозерском. Фото: ГСЧС

Спасатели завершили аварийно-спасательные и поисковые работы на месте частично разрушенного пятиэтажного дома в городе Белозерское Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

В ходе разбора завалов спасатели достали фрагменты тел и передали их для дальнейшей идентификации погибших. Всего бойцы ГСЧС разобрали 90 тонн разрушенных строительных конструкций.

Напомним, что ночью 30 мая по этой пятиэтажке ударил дрон-камикадзе «Шахед», в результате чего ранения получили мама с сыном.

Позже стало известно, что в одном из подъездов разрушены три верхних этажа дома, а под завалами могут быть еще два человека.

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