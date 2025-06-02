Север Сумщины под давлением: враг рвётся к Сумам

Продвижение ВС РФ. Фото: DeepState

Ситуация на севере Сумской области продолжает ухудшаться из-за постоянного давления российских войск и численного превосходства пехоты. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

По словам украинских бойцов, после уничтожения скоплений противника россияне быстро перебрасывают новые силы. Удается сдерживать атаки, но количество живой силы врага создает значительное напряжение на фронте.

По предварительным данным, уточняется статус населённых пунктов, которые могли быть уже захвачены, — Кондратовка, Водолаги, Алексеевка. В Кондратовке замечено скопление российской пехоты. В Алексеевке враг был остановлен на северных окраинах, но продолжает применять тактику постоянных атак. Бои здесь особенно ожесточённые. Помогает погода — украинские бойцы активно используют артиллерию и беспилотники.

Одновременно враг пытается обойти оборону через Яблоновку и Юнаковку, однако продвижение затруднено разрушенной инфраструктурой.

Основное направление российской атаки — посёлок Хотень. Его штурм может позволить врагу приблизиться к Сумам на расстояние 20–25 км, в пределах досягаемости FPV-дронов. География местности (высоты) играет против Украины, а надёжного противодействия российским дронам пока нет.

Также бойцы сообщают о недостатке личного состава и подчеркивают, что приоритет должен быть отдан обороне.

Напомним, российские войска оккупировали село Константиновка в Сумской области, а также продвинулись в районе Алексеевки.