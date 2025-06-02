Дрон ВСУ ушёл от обстрела и поразил машину россиян

Оккупанты стреляют по дрону ВСУ. Фото: кадр из видео

Украинский FPV-дрон уклонился от попытки сбития и точно поразил машину российских войск. Видео опубликовано в Telegram-канале WarArchive.

Тем временем Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов. По данным на сейчас, зафиксировано 67 боевых столкновений.

На Покровском направлении враг предпринял 23 попытки потеснить украинские силы возле десяти населённых пунктов. Силы обороны успешно отбили 17 атак, ещё 5 боестолкновений продолжаются.

Также враг нанёс авиационный удар по Миролюбовке.

Напомним, ситуация на севере Сумской области продолжает ухудшаться из-за постоянного давления российских войск и численного превосходства пехоты.