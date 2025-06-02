Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Дрон ВСУ ушёл от обстрела и поразил машину россиян

02 июня 2025, 20:06

Дрон ВСУ ушёл от обстрела и поразил машину россиян

Оккупанты стреляют по дрону ВСУ. Фото: кадр из видео Оккупанты стреляют по дрону ВСУ. Фото: кадр из видео

Украинский FPV-дрон уклонился от попытки сбития и точно поразил машину российских войск. Видео опубликовано в Telegram-канале WarArchive.

Тем временем Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов. По данным на сейчас, зафиксировано 67 боевых столкновений.

На Покровском направлении враг предпринял 23 попытки потеснить украинские силы возле десяти населённых пунктов. Силы обороны успешно отбили 17 атак, ещё 5 боестолкновений продолжаются.

Также враг нанёс авиационный удар по Миролюбовке.

Напомним, ситуация на севере Сумской области продолжает ухудшаться из-за постоянного давления российских войск и численного превосходства пехоты. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина Донецкая область
Прочее
боевые действия Покровское направление удар по оккупантам FPV-дроны ВСУ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:16
«АТЕШ» вывел из строя ЖД автоматику оккупантов под Мариуполем
11:59
Под оккупированным Мелитополем ГУР подорвало военный поезд россиян
10:18
Партизаны вывели из строя важный железнодорожный участок оккупантов на Донетчине
22:00
Главное за день: Сумская область под огнем — фермы уничтожены, эвакуация расширена
15:55
Жители Луганска заявили о поломке аттракциона в парке, но «прокуратура ЛНР» не нашла нарушений
14:10
Принудительный труд для несогласных: в Донецке оккупанты «исправляют» проукраинских подростков
23:17
Главное за день: ВС РФ заняли два села на Донетчине. «Суд ДНР» приговорил «азовца» к 29 годам
23:10
Вместо решений — советы: в Донецке признали дефицит воды и призвали огородников экономить
14:55
На газонакопительной станции в оккупированном Енакиево прогремел взрыв
00:14
Главное за день: РФ оккупировала Зеленое Поле. В Ставрополе убит майор, причастный к бомбардировке Мариуполя
00:13
На Луганщине оккупанты схватили гражданина Украины
21:16
В Украине будут судить участника так называемой «самообороны Крыма»
16:16
С оккупированной Херсонщины вернули двух сирот в Украину
13:03
На реализацию закона о компенсациях ВПЛ за разрушенное жилье нужно 3,3 трлн грн
00:00
Лесной пожар охватил окрестности Северскодонецка — сгорели десятки гектаров
23:35
Главное за день: Переговоры в Стамбуле 2 июня. РФ атаковала Константиновку трижды за сутки
22:44
Оккупационная армия на Сумщине заняла несколько сел
19:30
В Мариуполе на месте кладбища оккупационная власть сделала свалку строительного мусора
16:20
Оккупационные власти не смогли преодолеть дефицит спасателей
15:12
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
все новости
23:07
Российская армия обстреляла поселок под Дружковкой: возник масштабный пожар на предприятии
22:50
Россия в мае нарастила атаки и оккупировала наибольшее количество украинской территории в 2025 году – DeepState
22:08
Войска России нанесли серию ударов по Краматорску и району: есть погибшие и раненые
21:47
Беспилотники атаковали авиационный центр в Воронежской области: погибли российские военные
21:21
Россия пытается наступать на нескольких направлениях: одно из самых «горячих» – Покровское, – Зеленский
20:52
Российская авиация нанесла удары по Купянску: повреждены десятки домов, ранены пять человек
20:15
Армия РФ дважды атаковала спасателей под Запорожьем: ранены 12 человек
20:06
Дрон ВСУ ушёл от обстрела и поразил машину россиян
19:19
Север Сумщины под давлением: враг рвётся к Сумам
19:11
В Белозерском на месте удара «шахеда» завершили аварийно-спасательные работы: из-под завалов достали фрагменты тел
18:45
Переговоры Украины и России в Стамбуле: о чем договорились стороны
18:28
Россияне атаковали медмашину в центре Херсона: есть жертвы
17:57
МиГ-29 ВСУ уничтожил пункт управления дронами РФ на юге
17:51
Атака «шахеда» на пятиэтажку в Белозерском: под завалами продолжают искать людей
17:35
В Украине разработали альтернативные методы учебы для школьников в оккупации
17:31
Армия РФ вечером атаковала Краматорск беспилотниками: есть пострадавшая
17:02
Россия и Украина договорились: новый обмен будет — подробности позже
16:54
Украина передала России список депортированных детей — Андрей Ермак
16:24
Переговоры между Украиной и РФ закончились
16:19
Бывший премьер-министр Украины стал академиком РАН — впервые без научных статей
все новости
ВИДЕО
Последствия удара по поселку Старорайское на Донетчине. Фото: ГСЧС Российская армия обстреляла поселок под Дружковкой: возник масштабный пожар на предприятии
02 июня, 23:07
Атака БПЛА на Воронежскую область. Фото: кадр из видео Беспилотники атаковали авиационный центр в Воронежской области: погибли российские военные
02 июня, 21:47
Оккупанты стреляют по дрону ВСУ. Фото: кадр из видео Дрон ВСУ ушёл от обстрела и поразил машину россиян
02 июня, 20:06
Аварийно-спасательные работы на месте частично разрушенной пятиэтажки в Белозерском. Фото: ГСЧС В Белозерском на месте удара «шахеда» завершили аварийно-спасательные работы: из-под завалов достали фрагменты тел
02 июня, 19:11
Переговоры закончились около 16:00. Фото: скриншот с видео Переговоры между Украиной и РФ закончились
02 июня, 16:24
Момент удара по ЗРК россиян. Фото: кадр из видео Пилот ВСУ на Су-27 уничтожил российский ЗРК ракетой HARM
02 июня, 14:44
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор