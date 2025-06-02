Армия РФ дважды атаковала спасателей под Запорожьем: ранены 12 человек

Последствия удара по пожарной части в поселке Степногорск на Запорожье. Фото: ГСЧС

2 июня российские войска FPV-дронами ударили по зданию пожарного подразделения и двигавшихся по дороге служебных авто спасателей в поселке Степногорск Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.



В результате атаки ранения получили 12 спасателей. Все их госпитализировали. Состояние 48-летнего бойца ГСЧС врачи оценивают как крайне тяжелое, остальные – находятся в состоянии средней тяжести.



В пресс-службе ГСЧС в Запорожской области рассказали, что в результате прямого попадания серьезно повреждены здание пожарно-спасательной части и пожарные машины.



Во время эвакуации раненых в стабпункт оккупанты снова открыли огонь. Под обстрел попали две пожарные машины, которые вывозили пострадавших и весь личный состав части.

Напомним, что в городе Белозерское Донецкой области на месте удара «шахеда» завершили аварийно-спасательные работы, из-под завалов достали фрагменты тел.