Российская авиация нанесла удары по Купянску: повреждены десятки домов, ранены пять человек

Последствия удара по Купянску. Фото: Харьковская областная прокуратура

2 июня около 09:30 войска России нанесли авиационный удар по городу Купянск Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.



Повреждены не менее 30 домов. В результате атаки ранения получили две женщины в возрасте 56 и 60 лет и 78-летний мужчина.



Уже в 11:45 российская авиация снова атаковала город. Пострадали две женщины. Есть повреждения в частном секторе.

Напомним, что 2 июня армия РФ дважды атаковала спасателей под Запорожьем, в результате чего ранены 12 человек.