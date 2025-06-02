Россия пытается наступать на нескольких направлениях: одно из самых «горячих» – Покровское, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Россияне пытаются проводить наступательные операции на нескольких направлениях фронта. Об этом во время общения с журналистами по результатам переговоров в Стамбуле сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, одни из самых «горячих» направлений – Сумское и Покровское.



«Мы не даем всеми своими силами россиянам накапливать максимальный «ударный кулак» для того, чтобы продвигаться вперед. Я считаю, что наши парни сильно работают и крепко стоят. И разные форматы дроновых операций на поле боя дают соответствующий результат», – отметил президент.

Напомним, что 2 июня Украина и Россия провели новый раунд переговоров в Стамбуле. Стороны договорились об обмене нескольких категорий военнопленных и передаче тел погибших солдат.