Беспилотники атаковали авиационный центр в Воронежской области: погибли российские военные

Атака БПЛА на Воронежскую область. Фото: кадр из видео

В ночь на 2 июня дроны атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Воронежской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона.



В результате атаки погибли двое российских военнослужащих. Власть региона атаку на авиацентр скрыла, как и факт гибели военных.



Губернатор Воронежской области Александр Гусев утверждает, что в результате атаки пострадавших нет, а повреждения получили несколько домов и автомобилей.



В Минобороны РФ заявили, что российская ПВО якобы «перехватила и уничтожила» 16 беспилотников над Воронежской областью.

Напомним, что глава СБУ Василий Малюк рассказал детали спецоперации «Паутина», в результате которой поражен 41 самолет стратегической авиации на аэродромах РФ.