Россия в мае нарастила атаки и оккупировала наибольшее количество украинской территории в 2025 году – DeepState

Российский оккупант. Фото: Минобороны РФ

В мае российская армия нарастила наступательные усилия на 19% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Особенно активно оккупанты наступали в начале и в конце мая, пытаясь сохранить высокую интенсивность атак.



«Если в апреле в среднем за сутки было 154,8 атак, то в мае это число выросло до 183,6. И если в апреле россияне всего дважды за сутки проводил более 190 атак, то в мае таких дней было уже 13. Самым трудным было 4 мая, когда противник совершил 269 штурмовых действий», – рассказали аналитики.



Также, по данным DeepState, в мае войска России оккупировали 449 квадратных километров украинской территории, что является самым плохим показателем в 2025 году.



В мае динамика потерь территории превысила предел до 200 квадратных километров в месяц, которая длилась с февраля.



Больше всего потерянной территории в районе прорыва захватчиков на трассе «Покровск-Константиновка», где оккупировано около 200 квадратных километров, а также в результате наступательной операции ВС РФ на Сумщине, где по состоянию на конец мая было потеряно не менее 110 квадратных километров. На эти два участка приходится 70% всех потерь территории.



«Кроме того, заметные продвижения у врага были в районе села Богатырь и вблизи границы с Днепропетровщиной – по 45-50 квадратных километров. На Лиманском отрезке враг несколько приостановился и оккупировал всего 28 квадратных километров, но к концу месяца ситуация вблизи села Карповка начала ухудшаться и бои там продолжаются. Фактически на эти пять участков приходится 95% всех продвижений врага», – резюмировали в DeepState.

Напомним, что Россия пытается наступать на нескольких направлениях, одно из самых «горячих» – Покровское.