Российская армия обстреляла поселок под Дружковкой: возник масштабный пожар на предприятии

Последствия удара по поселку Старорайское на Донетчине. Фото: ГСЧС

Утром 2 июня российские войска нанесли удар по поселку Старорайское Дружковской громады. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Возник пожар на территории местного предприятия: загорелись помещения гаража, столовой и вспомогательной постройки.



Спасатели предотвратили распространение огня и потушили пожар на общей площади 1018 квадратных метров. Пострадавших нет.

Напомним, что 2 июня войска России нанесли серию ударов по Краматорску и району, в результате чего есть погибшие и раненые.