Российская армия обстреляла поселок под Дружковкой: возник масштабный пожар на предприятии

Утром 2 июня российские войска нанесли удар по поселку Старорайское Дружковской громады. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
Возник пожар на территории местного предприятия: загорелись помещения гаража, столовой и вспомогательной постройки.
Спасатели предотвратили распространение огня и потушили пожар на общей площади 1018 квадратных метров. Пострадавших нет.
Напомним, что 2 июня войска России нанесли серию ударов по Краматорску и району, в результате чего есть погибшие и раненые.