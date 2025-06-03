Украинские дроны атаковали Россию и Крым — МО РФ

В ночь на 3 июня Министерство обороны России сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников, зафиксированных над различными регионами страны и аннексированным Крымом.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Согласно данным ведомства, три дрона были сбиты над территорией Крыма, еще два — над Курской областью, два — над Белгородской, и один — над акваторией Азовского моря.



«Все беспилотники были самолетного типа», — уточнили в Минобороны. Там также заявили, что «атака была успешно отражена средствами противовоздушной обороны, попытка нанесения удара по объектам на территории России предотвращена».

В городе Рыльск Курской области один из дронов, по информации врио губернатора, попал в частный дом.

По его словам, погибших и пострадавших нет. Инцидент попал на видео.

МО РФ не уточнило, имелись ли разрушения в других регионах. При этом в последние дни власти России регулярно заявляют о росте количества атак с использованием беспилотников на приграничных и временно оккупированных территориях, подчеркивая увеличение интенсивности налетов.

Напомним, в ночь на 2 июня дроны атаковали авиационный центр в Воронежской области РФ. В результате атаки погибли двое российских военнослужащих. Власть региона атаку на авиацентр скрыла, как и факт гибели военных.