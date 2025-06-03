Четверо сбежавших с ростовского полигона контрактников до сих пор в розыске

Четверо военнослужащих-контрактников, сбежавших в мае с полигона в Ростовской области, до сих пор находятся в розыске. Предположительно, ушли через временно оккупированные территории на Урал.

Побег произошел в ночь с 8 на 9 мая, когда они не явились в часть выдачи обмундирования. В общей сложности тогда с территории части сбежали десять человек. Шестерых удалось задержать сразу.

Об этом ранее сообщал в Telegram-канале бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

На сегодняшний момент поиски остальных продолжаются уже второй месяц, сообщает ростовское издание «Южный федеральный».

Розыск ведется в нескольких российских регионах, а также на временно оккупированных украинских территориях. Оттуда, предположительно, и направились на Урал четверо сбежавших. Там следы беглецов теряются.

Из сообщения Андрющенко известно, что некоторые из военнослужащих были осужденными, и подписали контракт, чтобы избежать отбывания наказания. Среди них были и те, кто уже побывал на передовой.

На момент побега они находились на ростовском полигоне для последующей передислокации. То есть сам побег произошел в период подготовки к отправке на СВО.