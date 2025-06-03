ПВО сбила 75 российских дронов в ночь на 3 июня

ПВО Украины. Фото: 114 БрТА

В ночь на 3 июня, начиная с 23:30 2 июня, российские силы атаковали Украину 112 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами различных типов. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.



Основными направлениями удара стали Черниговская, Харьковская, Сумская, Полтавская, Одесская и Донецкая области.



По состоянию на 09:00 украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 75 вражеских беспилотников — 60 из них были сбиты огневыми средствами, ещё 15 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.







При этом зафиксированы попадания воздушных целей в 11 населённых пунктах. Информация о последствиях уточняется.

Ранее 2 июня российские войска нанесли удар по поселку Старорайское Дружковской громады.