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ПВО сбила 75 российских дронов в ночь на 3 июня

03 июня 2025, 09:29

ПВО сбила 75 российских дронов в ночь на 3 июня

ПВО Украины. Фото: 114 БрТА ПВО Украины. Фото: 114 БрТА

В ночь на 3 июня, начиная с 23:30 2 июня, российские силы атаковали Украину 112 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами различных типов. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

Основными направлениями удара стали Черниговская, Харьковская, Сумская, Полтавская, Одесская и Донецкая области.

По состоянию на 09:00 украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 75 вражеских беспилотников — 60 из них были сбиты огневыми средствами, ещё 15 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.



При этом зафиксированы попадания воздушных целей в 11 населённых пунктах. Информация о последствиях уточняется.

Ранее 2 июня российские войска нанесли удар по поселку Старорайское Дружковской громады. 

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