Сутки в Донецкой области: трое погибших и двое раненых в результате обстрелов россиян

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 2 июня, убили троих гражданских в Донецкой области. Также есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 2 июня россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Яблоновке и 1 в Краматорске», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 2 человека получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3237 человек, получили ранения — 7237. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что утром 2 июня российские войска нанесли удар по поселку Старорайское Дружковской громады.